Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 октября 2016 года

Политика

Немецкая полиция провела рейды в пяти землях, задержав более 10 россиян чеченского происхождения. Все они зарегистрированы как попросившие убежища, их подозревают в финансировании и поддержке террористов читать на WSJ.comчитать на FT.com

ЕС и Канада не смогли заключить договор о свободе торговли. Бельгия не смогла его поддержать из-за протеста парламента региона Валлония читать на WSJ.comчитать на FT.com

Лидеры греческой и турецкой частей Кипра в ноябре начнут самые предметные за 40 лет переговоры об объединении с обсуждения вопроса об обмене территориями и собственностью читать на FT.com

Цена на северокорейский уголь (главную статью экспорта) выросла в последнее время на 40%, обеспечивая Пхеньян средствами на финансирование ядерной программы и осложняя усилия США сподвигнуть страну к переговорам с помощью санкций. Северокорейский уголь поставляется только в Китай; несмотря на санкции ООН, корейцы пользуются лазейкой, которая позволила им не сокращать экспорт читать на WSJ.com

Действующие лица

Бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе, превративший Бордо в годы своего мэрства в процветающий город, – наиболее вероятный кандидат в президенты от правых (и даже наиболее вероятный будущий президент). Его бескопромиссность –похоже, то, что сейчас нужно разочаровавшимся в истеблишменте французам читать на FT.com

Экономика

У немецких компаний скопилось денежных средств на $500 млрд. Но они не спешат их инвестировать, ссылаясь на неясные перспективы экономики Германии и международные геополитические риски читать на WSJ.com

Мадрид присоединился к другим континентальным городам, пытающимся привлечь компании, которые могут покинуть Великобританию после Brexit. Он предлагает море солнца, футбол, низкие издержки, доступное жилье, гибкое трудовое законодательство читать на FT.com

На заседании на следующей неделе ФРС почти наверняка не изменит политику, но ей нужно будет предупредить о возможном повышении ставки в декабре читать на WSJ.com

Индустрия

После долгих лет правительство Великобритании во вторник одобрило расширение аэропорта «Хитроу» и строительство третьей взлетно-постадочной полосы читать на FT.comчитать на WSJ.com

Автомобили

Квартальная прибыль General Motors выросла вдвое, но компания предупредила о связанных с Brexit рисках читать на WSJ.comчитать на FT.com

Renault и Nissan намерены нанять по несколько сотен специалистов по программному обеспечению, чтобы сделать автомобили более похожими на смартфоны читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Возобновляемые источники энергии обогнали уголь в качестве крупнейшего источника энергии с точки зрения установленных мощностей. В 2016 г. в мире ежедневно устанавливалось 500 000 солнечных панелей читать на FT.com

Baker Hughes прогнозирует рост активности в нефтедобывающем секторе Северной Америки, хотя в других регионах, по ее мнению, она будет снижаться читать на FT.com

Финансы

Итальянский банк Monte dei Paschi обнародовал стратегию накануне столь необходимого ему привлечения капитала. Он сократит 2600 рабочих мест, закроет 500 отделений и продаст ряд подразделений читать на WSJ.comчитать на FT.com

Lending Club занялся автокредитами. Заемщики в США смогут их рефинансировать на p2p-платформе читать на FT.com

Число интернет-операций с украденными мошенниками данными кредитных карт растет читать на WSJ.com

Бундесбанк предлагает ввести задержку при исполнении сделок высокочастотными трейдерами. Их активность повышает ликвидность и улучшает цены на спокойных рынках, но провоцирует волатильность и падение ликвидности в стрессовые для рынка периоды, говорится в исследовании Бундесбанка. Задержка в такие периоды позволит маркет-мейкерам продолжать поддерживать рынок читать на FT.com

Спавший не один месяц рынок IPO в США оживает, пока в основном за счет размещений технологических компаний читать на WSJ.com

Технологии

Китайская Xiongmai отзывает более старые версии своей веб-камеры, которые использовались хакерами во время массированной компьютерной атаки на прошлой неделе читать на FT.com

Blackberry представила последний собственный смартфон. В будущем их производство будет отдано подрядчику, а компания будет заниматься ПО читать на WSJ.com

Медиа

AT&T заявила, что использует поглощение Time Warner, чтобы создать цифровую видеоплатформу для конкуренции с Netflix. Телекоммуникационная компания старается обосновать сделку, которую, как опасаются инвесторы, могут заблокировать регуляторы читать на FT.com читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Магазины одежды закрываются в Великобритании самыми быстрыми темпами по сравнению с другими магазинами. Проблема в растущих продажах через интернет и в том, что люди экономят деньги для других покупок и развлечений читать на FT.com

СП с GlaxoSmithKline помогло Novartis повысить квартальную прибыль читать на WSJ.com

Недвижимость

Компании, которые думают переместиться из Великобритании после Brexit, столкнутся в европейских городах с проблемой – отсутствием достаточных офисных площадей читать на FT.com

Пекин вводит различные ограничения на выдачу кредитов на жилье, чтобы сдержать надувание пузыря на рынке недвижимости читать на FT.com

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