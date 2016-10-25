ВТБ получит в залог минимум 74% акций «Внуково» – Минэкономразвития

Банк ВТБ получит в залог минимум 74% акций «Внуково» в процессе реструктуризации долга УК аэропорта, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Минэкономразвития во вторник. В ВТБ на запрос агентства заявили, что «совместная конструктивная работа с "Внуково" и профильными ведомствами по поиску оптимального решения по реструктуризации текущей задолженности» продолжается, но от детальных комментариев воздержались.

В марте Банк Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ) обратился в правительство с предложением о реструктуризации долга «Внуково», который оценивался в 11,9 млрд руб. Взамен банк просил финансовых гарантий, а также указывал, что необходимым условием выдачи займа является наличие у аэропорта долгосрочных соглашений с авиакомпаниями «Россия» и «Победа» (входят в группу «Аэрофлот»). Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития, Минтрансу и Минфину представить предложения по госгарантиям, а Минтрансу, Росавиации и «Аэрофлоту» - по соглашениям с авиакомпаниями.

Позднее источник в транспортной отрасли сообщал «Интерфаксу», что ВТБ в качестве залога по кредиту на рефинансирование долга намерен использовать имущественные активы АО «Аэропорт «Внуково» и других компаний, участвующих в консолидации аэропорта. По итогам консолидации 25,11695% в уставном капитале компании должно быть у государства, 74,88305% - у частных акционеров.

В конце прошлого - начале текущего года финансовое состояние «Внуково» существенно ухудшилось. Причин сразу несколько: введение процедуры банкротства «Трансаэро», которая обеспечивала более 30% пассажиропотока третьего по величине московского аэропорта, остановка авиасообщения с Украиной и Египтом, временный запрет чартерных полетов в Турцию. По итогам 2016 г. «Внуково» ожидает снижения пассажиропотока на 14% до 13,5 млн человек, сообщал ранее совладелец аэропорта Виталий Ванцев, позднее прогноз был немного улучшен.