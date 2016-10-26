Apple снизил годовую выручку на $7,7 млрд

Доход Apple снизился на 9% - до $46,85 млрд, следует из отчетности компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года. Чистая прибыль за этот период составила $9 млрд. За аналогичный период прошлого года эти показатели составляли $51,5 млрд и $11,1 млрд соответственно. Таким образом, чистая прибыль за год снизилась на $7,7 млрд – с $53,39 млрд до $45,69 млрд, а доход упал на $18,06 млрд – c $233,72 млрд до $215,64 млрд.

Глава компании Тим Кук назвал результаты квартала «сильными», отметив, что они сделали успешным 2016 финансовый год. «Мы в восторге от отклика клиента на iPhone 7, iPhone 7 Plus и Apple, часы Series 2», - приводятся его слова в сообщении компании.

Аналитики, впрочем, сочли показатели Apple не самыми удачными. «Большие продажи, небольшой доход», - указывает Reuters. Агентство отмечает, что годовая выручка компании снизится впервые с 2001 г. Впрочем, продажи последних моделей iPhone7 и iPhone7 Plus начались за две недели до подготовки отчетности и их эффект здесь может быть просто не отражен.