Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 октября 2016 года

Политика

Жителям восточной части Алеппо, контролируемой оппозицией, не хватает мест на кладбищах, чтобы хоронить тех, кто погиб под бомбардировками сирийских войск при участии российской авиации. В городе нехватка еды, топлива, лекарств читать на WSJ.com

Страны НАТО на встрече в среду призвали Испанию не предоставлять услуги по дозаправке авианосцу «Адмирал Кузнецов», который, как опасаются в альянсе, может принять участие в бомбардировке Алеппо читать на FT.com

Политика в отношении Северной Кореи не принесла результатов, заставить ее отказаться от ядерного оружия – «по-видимому, гиблое дело», заявил директор национальной разведки США читать на FT.com

Международная антикоррупционная организация «Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях» (EITI) дала властям Азербайджана четыре месяца на переписывание закона о некоммерческих организациях, который существенно ужесточил надзор за ними и сильно ограничил деятельность. Из-за этого гражданское общество не может свободно функционировать, утверждает EITI. При отсутствии прогресса в действиях Баку EITI грозит приостановить членство Азербайджана. А это, в свою очередь, ставит под угрозу получение им миллиардных кредитов от Всемирного банка и ЕБРР для строительства его части «Южного газового коридора», который должен соединить газовые месторождения в Каспийском море с европейским рынком читать на FT.com

Великобритания разместит в Восточной Европе танки, беспилотники и около 800 военнослужащих. Это один из первых шагов по усилению присутствия войск НАТО в регионе для противостояния России читать на WSJ.com

Экономика

Аргентина, лишь недавно вернувшаяся на мировой долговой рынок, занимает все больше и больше. Ее облигации активно скупают, но инвесторы понемногу стали задаваться вопросом, смогут ли власти вовремя остановиться. Пока же привлечение значительных средств рассматривается как предпосылка для активных реформ в дальнейшем читать на FT.com

Австрия во вторник выпустила 70-летние облигации, став очередным заемщиком, зафиксировавшим ультранизкие ставки на десятилетия вперед читать на WSJ.com

Отношения между Еврокомиссией и Римом резко обострились, так как правительство Италии представило проект бюджета, в котором существенно ухудшены показатели по бюджетному дефициту и пр. Брюссель дал Риму два дня, чтобы объяснить, почему он не выполняет своих прежних обязательств по балансированию бюджета читать на FT.com

Крупный план

Старение населения в западных странах очевидным образом влияет на экономику, но эксперты расходятся во мнении, как именно. ФРС считает, что это снижает ее способность добиваться повышения долгосрочных процентных ставок, что низкие инвестиции, темпы экономического роста и ставки – это надолго. Однако повышенные расходы пожилых (в частности, на здравоохранение) могут также стимулировать инфляцию и экономический рост читать на FT.com

Индустрия

Airbus пообещал поставить в последнем квартале года 208 самолетов, чтобы достичь годовой цели по прибыли. Это необычно большое количество, но в последние кварталы компания постоянно задерживала поставки, во многом из-за того, что ее подрядчики срывали сроки. Из-за этого прибыль в III квартале упала на 21% читать на WSJ.comчитать на FT.com

Автомобили

Прибыль Hyundai Motor сократилась 11-й квартал подряд. Частично это объясняется массовыми забастовками профсоюзов, но компания предупреждает о трудных временах в связи с сохраняющейся в мире неопределенностью читать на WSJ.com

Toyota отозвала 5,8 млн автомобилей с бракованными подушками безопасности Takata читать на WSJ.com

Суд в США окончательно одобрил соглашение между Volkswagen и владельцами дизельных автомобилей, по которому компания выплатит им $14,7 млрд и может отозвать почти 0,5 млн машин читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Расходы на нефтеразведку в мире сократились до самого низкого уровня с 2007 г. Урезая расходы, крупные компании больше не ищут гигантских месторождений, а ориентируются на менее рискованные проекты, связанные с поиском и разработкой более доступных запасов нефти читать на WSJ.com

Прибыли крупнейших мировых сырьевых трейдеров от поставок нефти выросли за последние пять лет на 50%. Скачки цен на нефть позволили им хорошо заработать, хотя бизнес с другими сырьевыми товарами стагнировал читать на FT.com

Ведущие нефтесервисные компании в последние месяцы перестали сокращать персонал. Это еще одно свидетельство того, что худшее для нефтяного сектора позади читать на FT.com

ЕС даст «Газпрому» расширенный доступ к газопроводу Opal. Сегодня же компания может договориться с Еврокомиссией об урегулировании претензий антимонопольного органа читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы все больше считают, что сюрпризов на выборах президента США и со ставками ФРС не будет. Показатели волатильности упали до минимумов за несколько лет читать на FT.com

Рынок IPO в США оживает, особенно активны технологические компании. Средний рост их акций в первый день после размещения составил с начала года 32%, это самый высокий показатель с 2000 г. читать на WSJ.com

Технологии

Годовая выручка Apple снизилась впервые за 15 лет. Компания надеется на улучшение ситуации в текущем квартале читать на WSJ.com

Замедление роста продаж iPhone ударило по результатам Apple. Поэтому руководство компании смещает фокус на услуги – AppStore и контент читать на FT.com

Существенные задержки с поставками не позволяют Apple и Google привлечь дополнительных покупателей и заполнить нишу, образовавшуюся в результате отзыва Samsung Galaxy Note 7 читать на FT.com

Ericsson назначила нового гендиректора, чтобы он вывел компанию из сложной ситуации читать на WSJ.comчитать на FT.com

Хотя Facebook все больше ориентируется на контент, ее руководители настаивают, что ее нужно считать технологической, а не медиакомпанией, так как она создает инструменты, а не истории читать на WSJ.com

Медиа

Генеральные директора AT&T и Time Warner на отраслевой конференции заявили, что слияние их компаний не приведет к росту цен на их услуги, и представили свое видение того, как они будут работать после объединения. Их объяснения в целом можно считать изложением позиции, которую компании будут отстаивать перед антимонопольными органами читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Из-за мегасделок слияния антимонопольные органы ЕС проводят масштабный отраслевой анализ агрохимического сектора. Поэтому рассмотрение этих сделок – Syngenta - ChemChina, Bayer - Monsanto, DuPont - Dow Chemical (которые после объединения хотят разделиться на три компании) – задерживается читать на WSJ.com

Квартальные продажи Heineken выросли, а прибыль снизилась. Компания, которой теперь предстоит конкурировать с сильно выросшей в размерах AB InBev, также сообщила, что предложит нынешнему гендиректору возглавить ее на четвертый срок читать на FT.comчитать на WSJ.com

Недвижимость

Франкфурт представляется очевидным выбором для банков, которые могут решить перебраться из Лондона на континент из-за Brexit. Проблема в том, что из-за жестких норм строительного кодекса во Франкфурте не достаточно офисных площадей и их нельзя быстро построить читать на WSJ.com

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