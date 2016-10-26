Россия запретила ввоз в страну 20 тонн яблок из Сербии

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям пресекло ввоз в Россию около 20 т яблок из Сербии, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что фрукты были задержаны в среду в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Юрковичи» на брянском участке российско-украинской границы.

«В ходе контроля было установлено, что груз следовал из Сербской Республики в Краснодар, а причиной задержания стал запрет на ввоз продукции высокого фитосанитарного риска, следующей транзитом через территорию Украины», - говорится в сообщении.