Россия обнулила ввозные пошлины на морскую рыбу

Россия обнулила ввозные пошлины на морскую рыбу для того, чтобы загрузить мощности рыбоперерабатывающих предприятий.

Как сообщает Минэкономразвития, такое решение было принято на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

«Для насыщения внутреннего рынка и удовлетворения потребности в рыбной продукции, а также увеличения загрузки рыбоперерабатывающих заводов было признано целесообразным обнуление ставок ввозных таможенных пошлин в отношении морской рыбной продукции», - говорится в сообщении.

Это решение рассчитано на два года.

По данным Росрыболовства, Россия за восемь месяцев этого года импортировала 307 500 т рыбной продукции, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, поставки мороженой мойвы упали на 69,5% до 8600 т, мороженой сельди - на 53% до 11 700 т, мороженого лосося - на 20,1% до 28 600 т. Одновременно вырос импорт мороженой скумбрии (на 32,2% до 39 400 т) и мороженой форели (на 55% до 7900 т).