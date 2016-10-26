В план приватизации на 2017 год войдут «Совкомфлот», ВТБ и НМТП – Минэкономразвития

Минэкономразвития России в настоящее время согласовывает с заинтересованными ведомствами план приватизации на 2017-2019 гг., уже точно в него на 2017 г. войдут ПАО «Совкомфлот», ВТБ, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), сказал «Интерфаксу» представитель Минэкономразвития.

Он отметил, что в 2017 г. точно не будет рассматриваться приватизация «Аэрофлота».

Ранее в среду замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Интерфаксу» заявил, что уточненная оценка доходов от приватизации в 2017 г. будет учтена во втором чтении проекта бюджета. По его словам, новая цифра на следующий год «значительно больше - примерно в 2,5 раза, чем то, что сейчас заложено (сейчас заложено 138 млрд руб. доходов бюджета от приватизации в 2017 г.)».