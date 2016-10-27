В январе – сентябре авиаперевозки российских компаний снизились на 7,9%

С января по сентябрь 2016 г. российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок в годовом исчислении на 7,9% до 67,63 млн человек. Как сообщает «Прайм», эти данные обнародовала Росавиация. В сентябре объем перевозок снизился на 3,9% до 9,15 млн человек. В сентябре снижение показателя связано только со спадом спроса на международные рейсы, отмечает агентство. Пассажиропоток на международных направлениях упал сразу на 15,4% до 3,4 млн человек. Спрос на внутренние перелеты, наоборот, вырос на 4,7% до 5,7 млн человек.

За девять месяцев объем внутренних авиаперевозок вырос на 5,5% до 43,4 млн человек. На международных авиалиниях пассажиропоток упал на 25,1% до 24,2 млн человек.