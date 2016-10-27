В Германии бастуют бортпроводники Eurowings и Germanwings

В Германии началась забастовка бортпроводников бюджетных «дочек» Lufthansa Eurowings и Germanwings. Как сообщает Deutsche Welle, из-за акции протеста 27 октября отменено около 380 из 500 рейсов, включая рейсы в Москву. Забастовка затронула все крупные аэропорты Германии, кроме Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, она может затронуть интересы 50 000 пассажиров. Авиаперевозчики сообщают, что предлагают пострадавшим клиентам бесплатно перебронировать билеты или вернуть деньги.

Забастовку организовал профсоюз UFO после провала переговоров с менеджментом компаний о тарифах оплаты труда. DW напоминает, что этот спор продолжается больше трех лет и связан с тем, что работники бюджетных авиакомпаний получают меньше, чем такие же сотрудники материнской компании Lufthansa.

Eurowings и Germanwings были объединены в 2016 г. с сохранением собственных брендов.