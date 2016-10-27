Выручка «Детского мира» за девять месяцев выросла на 36%

Ритейлер «Детский мир» в январе – сентябре получил выручку в размере 54,2 млрд руб., что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи магазинов повысились за счет роста количества чеков и размера среднего чека.

В 2016 г. «Детский мир» открыл более 40 новых магазинов. Торговая площадь сети ритейлера увеличилась на 23% и на конец сентября составляла 535 000 кв. м.

Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир» (420 на конец сентября) и ELC (45). Основным акционером «Детского мира» является АФК «Система».