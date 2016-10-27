Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 октября 2016 года

Политика

Венесуэльцы в среду провели многотысячную демонстрацию, требуя референдума об отставке президента Николаса Мадуро, на пятницу планируется всеобщая забастовка. Парламент проголосовал за начало политического суда над Мадуро за нарушение конституции читать на FT.comчитать на WSJ.com

Бельгии удалось уговорить парламент Валлонии одобрить соглашение о свободе торговли между ЕС и Канадой читать на WSJ.comчитать на FT.com

Пиратская партия Исландии, начинавшая как движение за свободный интернет, а теперь выступающая за более прямую демократию, по опросам, получит большинство на воскресных парламентских выборах читать на WSJ.comчитать на FT.com

Из-за роста напряженности в отношениях с Россией Швеция налаживает более тесные связи с НАТО читать на WSJ.com

Президентская кампания в США сильно изменила традиционные позиции по вопросам внешней политики. Значительная часть республиканцев, включая Дональда Трампа, выступили с изоляционистских позиций. Хиллари Клинтон, судя по ее заявлениям, будет более активно вести себя за рубежом, чем Барак Обама – в противовес левому крылу Демократической партии и при поддержке правых республиканцев, отвернувшихся от Трампа читать на WSJ.com

Благотворительный фонд Билла Клинтона нанял юридическую фирму, чтобы та проверила связи между бывшим президентом и его бывшим советником, который, возможно, использовал свою работу на фонд для извлечения прибыли из договоренностей с крупными компаниями читать на FT.comчитать на WSJ.com

ЕС введет санкции против 10 высокопоставленных сирийцев в связи с бомбардировкой Алеппо читать на WSJ.com

Точка зрения

Обозреватель FT Филип Стивенс предлагает четыре правила для реальной перезагрузки отношений с Владимиром Путиным читать на FT.com

Экономика

ВВП Великобритании лишь немного замедлился в III квартале читать на WSJ.com

Безработица в Испании упала ниже 20% впервые за шесть лет читать на FT.com

ЦБ Казахстана, скорее всего, снова снизит базовую ставку в ноябре, заявил в интервью FT его председатель Данияр Акишев читать на FT.com

Акишеву, похоже, удалось своей жесткой политикой вернуть доверие инвесторов и стабилизировать ситуацию в Казахстане читать на FT.com

Панама в четверг подписала международную Конвенцию о взаимопомощи в налоговых вопросах, чтобы участвовать в международном соглашении по борьбе с уклонением от налогов читать на WSJ.com

Автомобили

Nissan объявил, что будет выпускать две новые модели на своем заводе в Великобритании. Планы компании расцениваются как своего рота вотум доверия стране, решившей покинуть ЕС читать на WSJ.comчитать на FT.com

Tesla получила прибыль в $22 млн после 12 убыточных кварталов подряд, а продажи оказались рекордными читать на WSJ.com

Энергоресурсы

«Газпром» и Еврокомиссия фактически договорились урегулировать претензии Брюсселя. Компания даст юридически обязывающее обещание изменить практику, что позволит ей избежать штрафа читать на FT.comчитать на WSJ.com

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что готова подать в суд на Еврокомиссию, если та не наложит штраф на «Газпром» за его прошлые нарушения читать на FT.com

Кто и в чем победил и проиграл из-за падения цен на нефть читать на FT.com

Квартальный убыток Statoil увеличился, компания еще больше сокращает капитальные расходы читать на FT.com

Финансы

Deutsche Bank неожиданно получил квартальную прибыль и сообщил, что увеличил резервы на покрытие судебных издержек читать на WSJ.comчитать на FT.com

Доллар заметно укрепился в октябре, но ряд факторов, по мнению аналитиков, указывают на то, что дальнейшего роста ожидать вряд ли стоит читать на WSJ.com

Высокая волатильность на валютных рынках и участившиеся случаи резких скачков курсов (такие как недавнее падение фунта) заставляют некоторых инвесторов отказываться от стоп-лоссов. Призванные ограничить убытки, они теперь нередко увеличивают их читать на WSJ.com

Инвесторы в облигации Мозамбика (которые размещали Credit Suisse и ВТБ) крайне негативно отреагировали на просьбу правительства пересмотреть условия по ним, цена упала до 60% от номинала читать на FT.com

Технологии

Qualcomm покупает нидерландского производителя NXP за $47 млрд (включая долг) читать на FT.comчитать на WSJ.com

Акции Twitter выросли в четверг после того, как компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте числа пользователей и сокращении 9% сотрудников читать на WSJ.comчитать на FT.com

Отзыв Galaxy Note 7 пробил дыру в прибылях мобильного подразделения Samsung. Операционная прибыль компании в прошлом квартале оказалась самой низкой за два года читать на FT.com

Nokia понесла третий квартальный убыток подряд читать на WSJ.com

Корпоративные директора по IT считают перспективной новую технологию – так называемые «бессерверные компьютерные системы» читать на WSJ.com

Около 1 млрд человек будут в том или ином виде использовать к концу 2017 г. технологию искусственного разума Watson компании IBM, заявила ее гендиректор читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Сектор крафтового пива быстро рос в последние годы, но, возможно, этот рост близок к завершению читать на FT.com

Более десятка профессиональных ассоциаций производителей разных товаров из разных стран призвали вернуть Alibaba в черный список интернет-магазинов, где продаются поддельные изделия читать на WSJ.com

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