Россия не поддержала предложение Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 4% - Reuters

Россия не поддержала предложение Саудовской Аравии и других входящих в ОПЕК арабских монархий Персидского залива о совместном сокращении добычи нефти на 4%. Об этом сообщило сегодня Reuters со ссылкой на информированные источники. По данным собеседника агентства, российская сторона заявила, что готова заморозить, но не сократить добычу.

Агентство отмечает, что обмен мнениями состоялся в воскресенье, 23 октября, в Эр-Рияде на встрече за закрытыми дверями на 35-й сессии министров нефти регионального содружества, в которой принял участие министр энергетики России Александр Новак. В ходе сессии форума обсуждались возможные меры по стабилизации нефтяного рынка.

По данным источников агентства, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие монархии Персидского залива выразили готовность сократить свою добычу на 4%. По данным Reuters, это предложение, вероятно, будет озвучено 28-29 октября в Вене. Там пройдет первое заседание специального комитета ОПЕК по реализации договоренностей об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки, достигнутых на неформальной встрече 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума в Алжире.

Ирак также в последние дни заявлял, что не намерен сокращать добычу нефти и желает, чтобы для него было сделано исключение. Однако, по данным источников Reuters, Саудовская Аравия и ее союзницы в ОПЕК вряд ли пойдут навстречу пожеланиям Багдада. «Если будет сокращение, то сокращать (добычу) должны все. Исключений не должно быть», - приводит Reuters слова источника в ОПЕК.

Россия пока не готова сказать, будет ли она сокращать или замораживать добычу нефти. Об этом 23 октября на пресс-конференции по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.