«Юлмарт» продал 10% в сервисе Bookmate

Ритейлер «Юлмарт» продал 10% сервиса Bookmate частному инвестору, продолжает поиск инвесторов для Zvooq (оба сервиса входят в Dream Industries), сообщил председатель совета директоров компании Дмитрий Костыгин журналистам в четверг.

«Мы для всех компаний ищем инвесторов. Для Bookmate нашли миноритарного инвестора, а Zvooq пока в процессе спокойных переговоров», - сказал он.

По его словам, 10% сервиса Bookmate были проданы частному инвестору за $2-2,5 млн. «Рынок контента очень ожил после того, как приняли антипиратский закон. Можно ждать, что он утроится или упятерится», - добавил Костыгин.

Он также указал на стремительный рост выручки каждого из двух сервисов, которая в настоящее время приблизилась к $10 млн.

Dream Industries управляет шестью проектами: электронной библиотекой Bookmate, музыкальным проигрывателем Zvooq, агентством онлайн аудиорекламы Unisound, платформой для обмена знаниями «Теории и практики», многофункциональным пространством DI Telegraph и онлайн-сервисом Exchang.es.