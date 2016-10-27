X5 запустит онлайн-продажи на базе «Перекрестка»

Ритейлер X5 Retail Group намерен запустить продажи товаров через интернет на базе супермаркетов «Перекресток». Об этом сообщил руководитель торговой сети Владимир Сорокин на дне инвестора. «Мы планируем запустить онлайн-бизнес. Работаем сейчас над проектом онлайн-супермаркета, который планируем запустить в начале следующего года», - сказал он.

Первый тестовый магазин, из которого будет осуществляться доставка заказанных через интернет товаров, уже построен, готов сайт и автопарк, сообщил Сорокин. Начать онлайн-продажи X5 намерена с Москвы, потом распространит эту возможность на другие регионы.

X5 Retail Group управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Основными акционерами X5 являются Альфа-групп (47,86%) и основатели «Пятерочки» (14,43%), 37,64% акций находятся в свободном обращении. На 30 сентября 2016 г. под управлением компании находилось 8574 магазина, включая 7787 универсамов «Пятерочка».