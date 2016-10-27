Анонс «Ведомостей» на 28 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

два питерца выяснили, что производить мясные снэки прибыльнее, чем заниматься консалтингом, детским питанием и одноразовой посудой;

Бернар Арно рассказал в интервью о своих личных художественных пристрастиях и интересах фонда Louis Vuitton;

китайские инвесторы используют приемы, которые их западным конкурентам и не снились.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: какие нюансы уплаты налога на имущество появились в этом году

и статью на полосе «Комментарии»: большой спорт остается для государств краткосрочным проектом.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».