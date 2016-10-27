Минпромторг предложил временно запретить экспорт древесины из березы

Минпромторг России выступил с предложением временно ограничить экспорт древесины в связи с дефицитом фанерного сырья на внутреннем рынке. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В частности, ограничение на экспорт может коснуться бревен из березы диаметром не менее 15 см, но не более 24 см и длиной не менее 1 м, а также аналогичных бревен диаметром более 24 см при длине не менее 1 м.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время на внутреннем рынке березового фанерного кряжа в России наблюдается значительное увеличение экспорта данной продукции при отсутствующем импорте, а также рост закупочных цен. Российские заводы - производители фанеры при этом испытывают существенную нехватку сырья.

Проект постановления соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также иных международных договоров России. Принятие проекта постановления не потребует затрат из федерального бюджета и не вызовет отрицательных социально-экономических последствий.