Магазины будут штрафовать и лишать лицензий на торговлю алкоголем за ошибки в отчетах

С 1 января 2017 г. организации оптовой и розничной торговли алкоголем будут штрафовать и лишать лицензий за ошибки в отчетах о поставках. Это связано с тем, что Росалкгольрегулирование планирует отказываться от старой версии ЕГАИС с нового года и перейти на новую более удобную платформу. Об этом говорилось на конференции, проведенной Росалкогольрегулированием и ФГУП «Центринформ» в Москве, сообщается на информационном портале алкогольного рынка.

До 1 января 2017 года система ЕГАИС работает в режиме «переходного периода». До этого времени организации смогут исправить ошибки в отчетах и «завести» в обновленную версию ЕГАИС данные об остатках, сообщается на портале. На сегодняшний день Росалкогольрегулирование допускает использование неверно заведенных данных, но с нового года организация планирует начать контроль за данными и сопоставлять сведения ЕГАИС, полученные от производителей и оптовиков со сведениями, полученными от магазинов. Нарушителей будут наказывать штрафами (до 200 000 руб.) с конфискацией продукцией и оборудования. В ряде случаев розничных торговцев даже могут лишить лицензии на продажу алкоголя в судебном порядке.

В настоящий момент к системе ЕГАИС подключено более 300 000 кассовых аппаратов, более 120 000 пользователей ежедневно представляют в нее информацию.