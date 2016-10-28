«Роснефть» подтвердила открытие нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области

«Роснефть» сообщила, что госкомиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила факт открытия Верхнеичерского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании, комиссия рекомендовала ФГБУ «Росгеолфонд» поставить на государственный учет это месторождение с запасами по категории С1+С2 в объеме 61 млн т нефтяного эквивалента.

Месторождение было открыто в июле 2016 г. Тогда при бурении скважины N3 на Верхнеичерском лицензионном участке «был получен фонтанирующий приток нефти объемом 230 куб. м/сут. и приток нефтегазоконденсатной смеси объемом до 60 000 куб. м/сут.», напоминает «Роснефть».

При разработке месторождения компания предполагает использовать инфраструктуру Северо-Даниловского и Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождений.

В августе «Роснефть» сообщала, что открыла новое месторождение нефти на Верхнеичерском лицензионном участке, запасы которого предварительно оцениваются в 25 млн т нефтяного эквивалента. Ранее Верхнеичерский участок входил в периметр работы СП «Роснефти» и CNPC - ООО «Восток-энерджи». Однако в конце 2015 г. партнер «Роснефти» вышел из проекта и лицензии были переоформлены на российскую компанию.

Разработку Верхнечонского месторождения, расположенного в Катангском районе Иркутской области, ведет дочернее общество «Роснефти» - «Верхнечонскнефтегаз». Предприятие утверждено в качестве оператора по геологическому изучению десяти лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области, в том числе Верхнеичерского, лицензия на который была приобретена на аукционе в 2007 г.