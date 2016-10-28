СП «Роснефти» и BP купило за 2 млрд рублей два месторождения в Красноярском крае

Совместное предприятие «Роснефти» и британской BP «Ермак Нефтегаз» выиграло аукционы на Верхнекубинский и Посойский нефтегазовые участки в Красноярском крае. Как передает «Прайм», министр природы Сергей Донской сказал, что за лицензии компания заплатит почти 2 млрд руб. - 0,98 млрд руб. за Посойский участок и 1,02 млрд руб. - за Верхнекубинский.

Запасы Верхнекубинского участка составляют по категории D1 – 11,2 млн т нефти, газа по С3 – 1,158 млрд куб. м, Посойского участка:– 18 млн т нефти и 41,2 млрд куб. м газа.

В аукционе также участвовали «Сургутнефтегаз», «Нортгаз» и «Башнефть».