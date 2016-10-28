Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 октября 2016 года

Политика

Сирийская оппозиция сообщила в пятницу, что начала масштабное наступление с целью прорыва блокады восточного Алеппо читать на WSJ.com

24 страны и ЕС подписали договор, по которому в Антарктике создается природоохранная зона площадью более 1,5 млн кв. км читать на FT.com

Экономика

Дефляция отступает в глазах инвесторов как главная угроза, и они начинают бояться ускорения инфляции. Из-за этого падают облигации развитых стран читать на WSJ.com

Из-за роста инфляционных показателей инвесторы за последнюю неделю вложили в фонды облигаций с защитой от инфляции $1,1 млрд – максимум с апреля 2015 г. читать на FT.com

Объем объявленных сделок по слиянию и поглощению в США оказался в октябре рекордным. Тем более удивительно, что произошло это перед самыми президентскими выборами, когда активность обычно спадает читать на WSJ.com

Власти США сообщили в четверг, что раскрыли масштабную мошенническую схему с использованием колл-центров в США и Индии. Жулики представлялись сотрудниками налогового управления и иммиграционных властей США. Всего 56 человек выманили у 15 000 американцев более $250 млн читать на WSJ.com

Индустрия

Квартальная прибыль International Airlines Group упала на 3,6% из-за снижения курса фунта читать на FT.com

Автомобили

Композитные материалы, которые прочнее и легче стали, становятся и все более дешевыми. Их производители рассчитывают завоевать автомобильную отрасль, особенно активно они могут использоваться в электромобилях читать на FT.com

Энергоресурсы

General Electric предложила Baker Hughes объединить с ней свой нефтегазовый бизнес. Конкретные детали предложения неизвестны, сделка может быть оценена примерно в $20 млрд и позволит GE избавиться от активов по производству оборудования для нефтегазовой отрасли читать на WSJ.comчитать на FT.com

Ирак настаивает, что не должен участвовать в соглашении о сокращении нефтедобычи, так как ему нужны деньги на войну с «Исламским государством» (запрещено в России). Этот вопрос будет рассматриваться в пятницу в Вене читать на WSJ.com

Финансы

Есть несколько вариантов построения отношений британского финансового сектора с ЕС после Brexit. Но все они хуже нынешнего, когда финансовые организации в Великобритании имеют «паспортные права» на совершение операций в других странах ЕС читать на WSJ.com

Прибыль UBS в III квартале снизилась, так как клиенты не хотят рисковать и инвестировать, снижая тем самым доходы банка. Он также сообщил, что регулятор Гонконга изучает его действия по выводу компаний на местную биржу и может ввести для него временный запрет на организацию IPO читать на WSJ.comчитать на FT.com

Royal Bank of Scotland отложил достижение долгосрочных финансовых целей и заявил, что из-за низких процентных ставок ему понадобится больше времени на восстановление читать на WSJ.com

Технологии

Apple представила новую версию ноутбука Macintosh, надеясь, что она поможет остановить падение продаж, и ТВ-приложение читать на WSJ.com

Европейский регулятор направил предупредительные письма WhatsApp и Yahoo, в которых высказал серьезную обеспокоенность возможным нарушением законов ЕС о защите персональных данных. В первом случае, в частности, речь идет о предоставлении данных пользователей Facebook, которой принадлежит WhatsApp. Регулятор попросил приостановить это соглашение на время разбирательства читать на WSJ.com

В крупных слияниях технологических компаний последнего времени есть один общий элемент: они стремятся позиционировать свой бизнес для активного сотрудничества с отраслью по производству автомобилей, которые становятся все более умными читать на WSJ.com

CenturyLink ведет переговоры о слиянии с Level 3 Communications читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Акции Amazon упали – из-за роста расходов компания теперь ожидает нулевую операционную прибыль читать на FT.com

Китайская компания экспресс-доставки ZTO провела в Нью-Йорке крупнейшее в этом году в США IPO на $1,4 млрд. Однако по итогам первого дня торгов в четверг ее акции упали на 15%, а капитализация составила $12 млрд. ZTO работает с Alibaba, сектор экспресс-доставки растет быстро, но высококонкурентен читать на FT.com

Пути Sanofi и Novo Nordisk, сильно зависящих от снижения цен на инсулиновые препараты, в III квартале разошлись: французская компания повысила прогноз прибыли, датская – понизила читать на WSJ.com

Менеджмент

У нефтегазовой отрасли в западных странах проблема с тем, как привлечь талантливую молодежь из поколения «нулевых». Из-за того, что молодым не нравится эта отрасль, в том числе по экологическим соображениям, она может испытать нехватку квалифицированного персонала читать на FT.com

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