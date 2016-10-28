Совет директоров «Лукойла» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров НК «Лукойл» утвердил новое положение о дивидендной политике и рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам первых девяти месяцев 2016 г. в размере 75 руб. на одну обыкновенную акцию. «Рекомендованный размер дивиденда на 15% выше по сравнению с промежуточных дивидендов по итогам работы за первые девять месяцев 2015 года», - говорится в сообщении компании.

Новое положение о дивидендной политике устанавливает обязательство выделять на выплату дивидендов не менее 25% от консолидированной прибыли компании по МСФО за период, которая может быть скорректирована на сумму единовременных прибылей и убытков.

Кроме того, «Лукойл» намерен ежегодно увеличивать размер дивидендов на одну обыкновенную акцию не менее чем на уровень инфляции рубля за этот период.

Годовое собрание акционеров «Лукойла» утвердило дивиденды за 2015 год в 177 руб. на акцию с учетом уже выплаченных промежуточных в размере 65 рублей на акцию по итогам 9 месяцев. Финальные дивиденды за 2014 год в целом составили 154 руб. на акцию. Таким образом, рост дивидендов компании в рублевом выражении составил 15%. Чистая прибыль по результатам 2015 года составила 302,3 млрд рублей.