Бюджет в 2017 году получит 156 млрд рублей от «Роснефтегаза»

Бюджет России в 2017 г. получит 156 млрд руб. в виде дивидендов от «Роснефтегаза» за 2016 г. (без учета поступлений от продажи 19,5% «Роснефти»), сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в пятницу.

В 2016 г. «Роснефтегаз» выплатил дивиденды в размере 36 млрд руб.

«Роснефтегаз» владеет 69,5% «Роснефти» и 10,97% «Газпрома». В 2016 г. компания должна была получить около 107 млрд руб. в виде дивидендов на эти акции.

Как сообщалось, Минфин предложил закрепить в распоряжении правительства порядок, согласно которому «Роснефтегаз» будет обязан платить дивиденды в размере не менее, чем сам госхолдинг получил на принадлежащие ему акции «Роснефти» и «Газпрома». В случае необходимости предлагается использовать нераспределенную прибыль «Роснефтегаза».

«Этот проект находится в правительстве, он не подписан, проходит юридическую экспертизу, пока никаких процедур и обсуждений по нему не было. Мы исходим из того, что это распоряжение будет принято», - говорил ранее на этой неделе «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.