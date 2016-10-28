Путин предложит Назарбаеву российский рис

Президент России Владимир Путин пообещал краснодарским аграриям, что во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложит ему рис российского производства.

«У меня сейчас будет разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Абиевичем Назарбаевым. Скажу ему, если рис нужен, мы ему готовы будем поставить», - заявил глава государства на встрече с представителями сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края.

В этом году в Краснодарском Крае будет поставлен очередной рекорд по сбору риса - 1 млн т. Производители риса собираются наращивать экспортный потенциал, так как цены на рис нестабильны. «В прошлом году цена на рис была до 24-23 руб. за килограмм, а сегодня она 14-13 руб. за килограмм. Экспорт уменьшился, и боимся затовариться», - пояснил один из участников встречи.

Президент спросил у участников заседания, в какие страны поставляется российский рис. «Турция, Сирия, Узбекистан», - ответили Путину. «В Узбекистан? Плов можно делать из нашего риса?» - спросил Путин. Отечественные производители заверили его, что из риса, выращенного в Краснодарском крае, можно делать все.