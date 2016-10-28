Минфин ждет от «Газпрома» дивиденды за 2016 год в 18,86 рубля на акцию против 7,89 рубля за 2015 год

Минфин в проект бюджета на будущий год заложил получение от «Газпрома» на федеральный пакет (38,373%) поступления в виде дивидендов в размере 171,3 млрд руб. исходя из того, что компания получит за 2016 г. чистую прибыль по МСФО в 893 млрд руб., говорится в проекте бюджета на будущий год, внесенном в Госдуму.

В пересчете на одну акцию Минфин ожидает увеличения дивидендов компании за 2016 г. более чем в два раза - 18,86 руб. на акцию против 7,89 руб. за 2015 г.