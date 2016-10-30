Анонс «Ведомостей» на 31 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
старение населения способствует экономическому развитию;
половина россиян опасается третьей мировой войны;
ФРС вряд ли поднимет ставку, несмотря на рост американской экономики.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: куратор системы госзакупок, замминистра Евгений Елин рассказал в интервью, как она будет реформироваться (приложение «Госзакупки»)
и статью на полосе «Комментарии»: нет однозначного ответа, должно ли государство быть цензором искусства.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».