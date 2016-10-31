К компании Байсарова подан иск на 327,8 млн рублей

Московское ООО «Сибгеопроект» направило в Арбитражный суд Тувы иск к ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК, подконтрольно Руслану Байсарову) на сумму 327,8 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Заявление было направлено в суд на прошлой неделе. Пока оно не принято к производству, первое заседание не назначено. В материалах арбитража не раскрывается суть претензий проектной организации к ТЭПКу.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Москве зарегистрировано два ООО «Сибгеопроект», оба находятся по одному адресу и занимаются разработкой проектов промышленных процессов и производств, относящихся к сферам электротехники, электронной техники, горного дела, химической технологии, машиностроения, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, отмечает агентство. Совладельцами каждой из компаний являются директор одного из ООО Дмитрий Зайцев (38%), а также Александр Бычковский (19%), Сергей Клепиков (19%), Юрий Перепечин (19%) и Андрей Агафонов (5%). Кроме того, Зайцев владеет рядом предприятий, включая добывающие, в Москве и Кемеровской области. Директором еще одного «Сибгеопроекта» числится Максим Сорокин, которому ранее также принадлежали несколько горнодобывающих предприятий в Кемеровской области.

ТЭПК зарегистрирована в Туве в 2012 г., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Основной вид деятельности ЗАО - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Байсаров - гендиректор компании. 100% уставного капитала компании, размер которого равен 1 000 010 000 руб. , принадлежит кипрской Regul Capital Limited. Выручка ЗАО в 2015 г. увеличилась в 4,3 раза по сравнению с 2014 г. - до 129,4 млн руб., чистый убыток вырос на 2,3%, до 433,1 млн руб. Управленческие расходы достигли 387,3 млн рублей против 268,7 млн рублей годом ранее. ТЭПК занимается реализацией крупных инфраструктурных проектов на территории Красноярского края, Тувы и Дальнего Востока. Основными являются строительство 410 км железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино с пропускной способностью 15 млн тонн грузов в год, а также строительство глубоководного морского терминала в Хабаровском крае (мыс Бурный, порт Ванино) по перевалке сухих грузов, в том числе угля, с пропускной способностью до 15 млн тонн грузов в год.