Доля государства в экономике – около 70%, оно должно уйти из ряда сфер – Кудрин

Доля государства в экономике – около 70%, оно должно отказаться от регулирования целого ряда сфер, считает председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Доля государства в экономике очень высокая. Можно уточнять ее измерение, но примерно 70% – это, наверное, близко. Нужно регулировать естественные монополии, но в принципе госкомпании не создали ту среду, которая стала обеспечивать эффективность в целом экономики. Нам нужно менять политику в отношении госсектора, реформировать, менять ситуацию с госкомпаниями и госмонополиями», – сказал Кудрин в ходе конференции «Ведомостей», посвященной антимонопольному регулированию.

По мнению Кудрина, нужно существенно сократить сферу, где государство превалирует или которую государство регулирует. «Уйти от регулирования во многих сферах постепенно через плановые программы, но уйти в течение ближайших 10 лет из целого ряда сфер. В том числе в рамках государственной исключительности на отдельные объекты добычи, инфраструктуры надо уходить», – отметил Кудрин.