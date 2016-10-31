Российский турпоток в Анталью впервые превысил уровень 2015 года

Турпоток российских туристов в Анталью, которые приехали на курорт в рамках пакетных туров, в октябре вырос на 2,3% до 129 539 человек и впервые с начала года превысил уровень 2015 г. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные аэропорта Антальи.

Россия стала единственной страной в сегменте организованного туризма, из которой турпоток увеличился. Количество «пакетных» туристов из Германии снизилось на 22%, из Скандинавии – на 41%, из Великобритании – на 24%, из Голландии – на 24%, из Бельгии и Австрии – на 38%, из Польши – на 28%, из Франции – на 95%.

«Активное возвращение россиян после возобновления чартерных рейсов позволило Турции несколько смягчить общую отрицательную статистику по рынку РФ: по итогам периода с января по сентябрь Турция недосчиталась 83,55% российских туристов, в то время как в июле – августе потери доходили почти до 89%», – сообщается на сайте АТОР.

С конца 2015 г. Россия ограничила продажу туров и чартерные полеты в Турцию в ответ на сбитый турецкими военными российский бомбардировщик Су-24. В конце июня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заявили о снятии ограничений. Однако чартерные рейсы между Россией и Турцией фактически были возобновлены только 27 августа 2016 г., когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. До этого времени туроператоры предлагали туры регулярными рейсами авиакомпаний, но это все равно оказывалось дороже, чем путешествие на российские курорты.

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