«Лукойл» вложит более 250 млрд рублей в месторождение Филановского

«Лукойл» вложил в освоение нефтегазового месторождения имени Филановского на шельфе Каспия 150 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании к церемонии ввода месторождения в промышленную эксплуатацию. В запуске в режиме телемоста примет участие президент Владимир Путин.

«Накопленные инвестиции на конец октября 2016 г. составили около 150 млрд руб. без НДС, включая инвестиции в обустройство и разработку месторождения, транспортную инфраструктуру, переработку газа и энергетику. Суммарный объем инвестиций в проект запланирован на уровне более 250 млрд руб. без НДС», – цитирует агентство. С августа 2016 г. начата добыча нефти, за два месяца было добыто более 166 000 т .

Извлекаемые запасы месторождения составляют 129 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа.

Месторождение имени Владимира Филановского открыто в 2005 г. Оно является крупнейшим из открытых в России за последние 25 лет. Оно находится в северной части акватории Каспийского моря, в 220 км от Астрахани. Глубина моря на данном участке – от 7 до 11 м. Проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет 6 млн т в год.