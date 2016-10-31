Геннадий Тимченко продал 50% в операторе Ангаро-Ленского газового месторождения «Петромир»

Бизнесмен Геннадий Тимченко продал свою долю в «Петромире» – операторе Ангаро-Ленского газового месторождения в Иркутской области. «Volga Group не является акционером компании "Петромир". Доля в компании была продана. Сделка завершилась на прошлой неделе», – сообщили Агентству газовой информации (АГИ) в Volga Group, управляющей активами предпринимателя.

Ранее у Тимченко было 50% в «Петромире». «Данный актив не был профильным для Volga Group. Группа вела переговоры о продаже с рядом инвесторов. В конечном счете одно из предложений было принято. Вышли из актива на хороших условиях», – сказал представитель фонда Антон Куревин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», раньше 100% долей в ООО владела Petromir (UK) Limited, а теперь компания принадлежит АО «АМК холдинг» (99,99%) и Александру Кропоткину. Он же числится единственным владельцем «АМК холдинга».

«Петромир» владеет лицензиями на поиск, разведку и добычу на трех месторождениях Иркутской области: Ангаро-Ленском, Правобережном и Левобережном. Начальные суммарные ресурсы составляют 2,3 трлн куб. м. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа – 1,27 трлн куб. м, конденсата – 62 млн т.

По лицензионным соглашениям начало добычи на Правобережном и Левобережном месторождениях было запланировано на 2016 г., Ангаро-Ленском – на 2018 г. Согласно расчетам компании, она сможет ежегодно добывать до 30 млрд куб. м газа и 2 млн т конденсата.