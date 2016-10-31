Минэкономразвития предлагает приватизировать «Крымскую железную дорогу»

Минэкономразвития предлагает приватизировать ФГУП «Крымская железная дорога» в 2017-2019 гг., следует из проекта прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг., подготовленный Минэкономразвития.

«Крымская железная дорога» основана после присоединения Крыма к России в 2014 г. на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги «Укрзализныци», расположенных на полуострове.

В декабре 2015 г. предприятие было передано в собственность России, в ведение Росжелдора. В январе 2016 г. преобразовано во ФГУП «Крымская железная дорога».

Железные дороги Крыма - рельсовые пути сообщения, связывающие Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Саки, Феодосию, Керчь, Джанкой, Красноперекопск и Армянск. В составе дороги находятся три локомотивных депо (Симферополь, Джанкой, Керчь), вагонное депо в Джанкое, два пассажирских депо с ремонтной базой, а также моторвагонное депо в Симферополе и другие объекты.