Антимонопольный комитет Украины требует от «Газпрома» $6,7 млрд в киевском суде

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) требует от ПАО «Газпром» 172 млрд гривен ($6,7 млрд по текущему курсу), включая штраф и пеню за его неуплату в установленный срок, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» с заседания Хозяйственного суда Киева.

По словам представителя АМКУ, за просрочку 140 дней начислялась пеня в размере 180,5 млрд гривен, но по закону «О защите экономической конкуренции», размер пени не может превышать размер штрафа. В связи с этим, антимонопольный комитет подал иск о взыскании 85,966 млрд гривен штрафа и 85,966 млрд гривен пени, сказал представитель АМКУ.

Суд продолжит рассмотрение иска АМКУ 21 ноября 2016 г.

АМКУ 22 января оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009–2015 гг. Регулятор считает, что «Газпром» злоупотребил правом единственного покупателя услуги по транспортировке газа. Ее «Газпрому» оказывает «Нафтогаз Украины». «Нафтогаз» рассчитывал цену транспортировки, исходя из объемов передачи не менее 110 млрд куб. м, иначе она не покрывает затраты, говорится в решении АМКУ. «Газпром» же поставлял значительно меньше газа, чем предполагалось контрактом. В 2015 г. через территорию Украины прошло 67,1 млрд куб. м газа, прежде прокачка достигала 100 млрд куб. м. С 1 января Украина повысила стоимость транспортировки 1000 куб. м газа на 100 км с $2,7 до $4,6.

«Газпром» решение АМКУ в январе удивило – концерн не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая топливо «Нафтогазу» на западной границе России, сообщало управление информации концерна. Решение регулятора «Газпром» назвал попыткой оказать на него давление и обратился в суд. Но хозяйственный суд Киева 13 апреля вернул иск без рассмотрения, 18 мая киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы. «Газпром» 7 июня подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины, который 13 июля отказал в удовлетворении жалобы «Газпрома», оставив в силе определение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции.