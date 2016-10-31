Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 октября 2016 года

Политика

Директор ФБР Джеймс Коми мог нарушить закон, возобновляя расследование в отношении использования электронной почты кандидатом в президенты Хиллари Клинтон незадолго до выборов, заявил сенатор-демократ Гарри Рид. Также Рид предположил, что Коми скрывает доказательства «тесных связей» Дональда Трампа с правительством России читать на FT.com читать на WSJ.com

Около 40 штатов сотрудничают с министерством внутренней безопасности США, чтобы защититься от возможных хакерских атак на свои системы голосования. Это происходит на фоне опасений, что связанные с Россией хакеры могут попытаться повлиять на президентские выборы читать на WSJ.com

Экономика

Россия готовится сильно сократить бюджет, в том числе расходы на оборону. Это подчеркивает, как сильно страна пострадала от падения цен на нефть читать на FT.com

Председатель Банка Англии Марк Карни готов находиться на этом посту в течение всего восьмилетнего срока несмотря на давление сторонников Brexit, желающих его отставки. Заявление по этому поводу Карни может сделать на этой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Инфляция в еврозоне в октябре выросла на 0,5% в годовом выражении - до максимума с июня 2014 г. Но экономисты предполагают, что ЕЦБ продолжит придерживаться мягкой денежной политики читать на FT.com

Франция на этой неделе создаст команду из представителей бизнеса и политиков, которые будут стремиться привлечь в страну из Великобритании компании из разных отраслей в связи c Brexit читать на FT.com

Индустрия

Американские регуляторы расследуют необычную поломку изготовленного General Electric двигателя, из-за которой загорелся самолет American Airlines в аэропорту Чикаго в пятницу читать на WSJ.com

Три крупнейшие японские судоходные компании объединят свои подразделения, занимающиеся контейнерными перевозками. Это создаст шестого по величине в мире игрока в этой отрасли. Таким образом компании реагируют на глобальный спад в ней читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Mazda Масамичи Когаи в интервью FT заявил, что компания продолжит делать ставку на автомобили с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, а не гибридные и электрические автомобили. Также он уверен, что несмотря на развитие технологий автопилота люди по-прежнему хотят водить автомобили читать на FT.com

Чистая прибыль Honda в последнем квартале выросла на 39% в годовом выражении до $1,7 млрд, свидетельствуя о восстановлении компании читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подешевела из-за сомнений инвесторов, что странам ОПЕК удастся договориться о сокращении добычи читать на WSJ.com

General Electric (GE) договорилась об объединении своего нефтегазового бизнеса с нефтесервисной компанией Baker Huges. В результате сделки будет создана компания с выручкой более $32 млрд, а GE будет принадлежать 62,5% ее акций читать на WSJ.com читать на FT.com

Совокупное незапланированное превышение расходов в секторе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии достигло почти $50 млрд за последнее десятилетие. Это происходит на фоне падения цен на СПГ и избытка предложения читать на FT.com

Недвижимость в богатом энергоресурсами районе Permian Basin в Техасе пользуется популярностью у инвесторов. Это заставляет беспокоиться некоторых местных нефтяников, так как цены на землю растут несмотря на дешевую нефть читать на WSJ.com

Финансы

Goldman Sachs теперь позволяет конкурентам продавать инвестпродукты через свое приложение. Таким образом, в поисках нового источника выручки банк берет пример с Apple, которая тоже предлагает пользователям приложения конкурентов читать на WSJ.com

Ключевой показатель инфляции в США остается ниже целевых 2%, но есть признаки, что он вырастет. Это может значительно повлиять на финансовые рынки, которые уже привыкли к низкой инфляции читать на WSJ.com

Средний дневной объем торговых операций с гособлигациями Японии снизился почти вдвое в октябре. Это произошло после того, как центробанк страны объявил о планах больше контролировать долгосрочные процентные ставки читать на WSJ.com

Фонды, делавшие ставку на снижение индекса волатильности на фондовом рынке США, получили высокую прибыль в этом году. Но теперь они закрывают эти позиции на фоне приближения президентских выборов и возможного повышения процентных ставок читать на WSJ.com

На прошлой неделе в США компании привлекли около $3 млрд путем проведения IPO, что стало лучшим результатом более чем за год. Но котировки акций некоторых из этих компаний снизились после начала торгов. Это подчеркивает, что рынок IPO еще не полностью восстановился читать на WSJ.com

Японские страховщики изучают новые продукты, которые позволят им приспособиться к появлению самоуправляемых автомобилей. Ожидается, что из-за снижения числа аварий уменьшатся и страховые премии читать на FT.com

Deutsche Bank намерен привлечь $400 млн от продажи принадлежащих ему акций оператора казино Red Rock Resorts. Это позволит ему укрепить свой баланс читать на FT.com

Китайские банки пытаются убедить регуляторов смягчить требования к уровню резервов, которые они должны иметь для защиты от продолжающих расти проблемных кредитов читать на FT.com

Крупный план

Гендиректор Credit Suisse Тиджан Тиам делает большую ставку на расширение бизнеса банка в Азии. При этом некоторые специалисты сомневаются в перспективности региона, а ряд конкурентов уменьшают свое присутствие там читать на FT.com

Технологии

Ранее в этом году обанкротился британский стартап Powa Technologies, занимавшийся мобильными платежами и оценивавшийся на пике в $2,7 млрд. Теперь спор между его основателем Дэном Вагнером и инвесторами по поводу причин этого позволяет узнать, какие порой бывают разногласия у предпринимателей и инвесторов читать на WSJ.com

WSJ опубликовала выдержки из интервью гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы, в которых он говорит о том, как технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта могут изменить жизнь читать на WSJ.com

Британский разработчик чипов Graphcore привлек более $30 млн инвестиций в надежде составить конкуренцию Intel и Nvidia на быстрорастущем рынке технологий искусственного интеллекта читать на FT.com

Американская телекоммуникационная компания CenturyLink приобретет конкурента Level 3 Communications примерно за $25 млрд читать на WSJ.com

Медиабизнес

Музыкальная индустрия столкнулась с новой проблемой – появлением на Amazon и у других онлайн-ритейлеров большого числа пиратских дисков, которые сложно отличить от лицензионных читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Ожидается, что в этом году Россию посетит более 1,1 млн туристов из Китая. Их привлекает низкий курс рубля, отсутствие необходимости делать визу для туристических групп и коммунистическое прошлое страны читать на WSJ.com

Активные ингредиенты многих лекарств по отдельности стоят недорого. Таким образом, объединяя их, фармацевтическим компаниям удается превращать дешевые дженерики в дорогие лекарства читать на WSJ.com

Неожиданное задержание в Китае две недели назад 18 сотрудников австралийского оператора казино Crown Resorts вызвало резонанс в секторе по всему миру. По мнению участников отрасли, это свидетельствует о намерениях Пекина ужесточить правила, ограничивающие маркетинг игорного бизнеса в Китае. Также это послужит предупреждением для иностранных компаний из других отраслей, которые работают в стране, говорят эксперты читать на WSJ.com

Крупнейший публичный китайский производитель вина Changyu Pioneer намерен увеличить импорт из Европы на фоне ожиданий, что спрос на вино в Китае продолжит быстро расти читать на FT.com

Инвесторы снова уверены в немецкой Henkel, у которой в мае сменился гендиректор. По словам ее нового руководителя Ханса Ван Байлена, компания снова сосредоточится на росте бизнеса читать на FT.com

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