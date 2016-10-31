Суд признал старейший российский НПЗ банкротом

Арбитражный суд Ярославской области признал банкротом ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Менделеева» банкротом, следует из материалов суда.

На предприятии введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 18 апреля 2017 г.

Производственная деятельность предприятия была остановлена осенью прошлого года. В конце октября в отношении руководства завода было возбуждено уголовное дело по подозрению от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн руб.

В списке кредиторов ЯНПЗ значатся 28 юрлиц. В феврале текущего года Московский кредитный банк сообщил, что получил право напрямую распоряжаться 88,7% акций завода. Ранее 85,1% акций ЯНПЗ принадлежало АО «Менделеев групп», «НГС Энерго» - 4,54%, еще 5,83% - Марии Дюжиной (данные «СПАРК-Интефакса»). Общая сумма долга превышает 5,4 млрд руб.

ЯНПЗ - первый нефтеперерабатывающий завод в России среди ныне действующих, основанный в 1879 г. В конце XIX в. на заводе работал русский ученый Дмитрий Менделеев.

В 2015 г. переработка нефти на заводе снизилась в 2,8 раза до 129 000 т. Он произвел только 47 400 т мазута (данные ЦДУ ТЭК).