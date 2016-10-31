Чистый убыток «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев составил 111 млрд рублей

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» за 9 месяцев по РСБУ составил 111 млрд руб. против прибыли в 498,4 млрд годом ранее, следует из отчета компании. Выручка в отчетный период снизилась на 4,7% до 718,2 млрд руб.

Валовая прибыль снизилась на 1,3% до 242,2 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась почти на 7% до 172,7 млрд руб.

Как сообщалось, в первом полугодии убыток «Сургутнефтегаза» составил 141,9 млрд руб. Из отчетности следует, что в III квартале «Сургутнефтегаз» получил прибыль в 30,7 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» в III квартале получил первую прибыль после двух кварталов убытка - это соответствует ожиданиям аналитиков. Ближе всех оказался прогноз «Уралсиба», который ожидал прибыль в III квартале в размере 34 млрд руб. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть убыток за первое полугодие.