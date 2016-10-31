Росприроднадзор оштрафовал «Норникель» из-за окрашивания реки в красный цвет

Росприроднадзор оштрафовал Надеждинский металлургический завод «Норникеля» из-за загрязнения в сентябре этого года реки Далдыкан в Красноярском крае. Тогда вода в реке на короткое время стала красного цвета, передает ТАСС.

«По ситуации с Далдыканом в отношении предприятия проведено административное расследование. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), которая предусматривает штраф от 30 000 до 40 000 руб.», - заявили в ведомстве.

В течение 10 дней компания может обжаловать решение.

6 сентября жители Норильска стали жаловаться в Минприроды на цвет реки. В свою очередь в компании отметили, что в 2015-2016 гг. «Норникель» осуществлял реконструкцию хвостохранилища и хвостопровода цеха гидрометаллургии Надеждинского завода. В начале сентября проводились финальные работы, предусматривающие опорожнение хвостопровода, его промывку со сбросом воды в хвостохранилище. 5 сентября из-за дождей произошел перелив промывочной воды в реку Далдыкан.