Анонс «Ведомостей» на 1 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

компоненты лекарства, приобретаемые по отдельности, могут обойтись в разы дешевле брендового препарата;

почти половина лучших специалистов в любой отрасли когда-либо работали у одного из известных боссов;

комикс «Доктор Стрэндж» успешно стартовал в прокате, а очередная экранизация Дэна Брауна «Инферно» провалилась.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: лауреат Нобелевской премии Кристофер Писсаридес рассказал в интервью, почему компьютеры не смогут тягаться с человеком

и статью на полосе «Комментарии»: зачем Путину понадобилось обострение вокруг утилизации плутония.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».