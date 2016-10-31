Анонс «Ведомостей» на 1 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
компоненты лекарства, приобретаемые по отдельности, могут обойтись в разы дешевле брендового препарата;
почти половина лучших специалистов в любой отрасли когда-либо работали у одного из известных боссов;
комикс «Доктор Стрэндж» успешно стартовал в прокате, а очередная экранизация Дэна Брауна «Инферно» провалилась.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: лауреат Нобелевской премии Кристофер Писсаридес рассказал в интервью, почему компьютеры не смогут тягаться с человеком
и статью на полосе «Комментарии»: зачем Путину понадобилось обострение вокруг утилизации плутония.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».