Портфель заказов Китая на российское вооружение превышает $8 млрд

Китай в ближайшие годы приобретет у России вооружение и военную технику более чем на $8 млрд, сообщил «Интерфаксу» заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

«Сегодня Китай входит в пятерку крупнейших покупателей российского вооружения и военной техники, а объем портфеля заказов этой страны в настоящее время превышает $8 млрд», – сказал он в ходе Международного аэрокосмического салона в Чжухае.

Дрожжов заявил, что начиная с 1990-х гг., несмотря на некоторое снижение в середине 2000-х, в целом портфель заказов Китая на российское вооружение вырос значительно.

Он также сообщил, что Россия выполняет контракт на поставку Китаю истребителей Су-35. «В настоящее время осуществляется плановое исполнение первого этапа контрактных обязательств», – заявил Дрожжов.

В 2015 г. Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. Сообщалось, что ВВС Китая получат 24 машины общей стоимостью около $2 млрд. До этого Су-35 эксплуатировали только ВС России.