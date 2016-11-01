Рыбокомбинат «Островной» урегулировал проблему задолженности на 1 млрд рублей перед РСХБ

Курильский рыбокомбинат «Островной», о проблемах которого стало известно на прямой линии с президентом Путиным в апреле 2016 г., договорился с Россельхозбанком об урегулировании долга на сумму более 1 млрд руб. Как сообщает ТАСС, об этом объявила пресс-служба правительства Сахалинской области. «Найдено компромиссное решение, которое дает возможность рыбокомбинату и его инвестору строить планы на будущее, вести работу в соответствии с ними», – говорится в сообщении.

Ранее рыбокомбинат урегулировал вопрос с задолженностью Сбербанку – второму основному залоговому кредитору предприятия. Чиновник считает, что ситуация вокруг «Островного» нормализуется. На предприятии трудится 176 человек, более 100 из них – жители Шикотана. Суточный выпуск продукции – 85 000–100 000 условных консервных банок. Кроме сайры предприятие начинает переработку скумбрии. Спрос на продукцию предприятия есть.

На прямой линии с президентом бывшая сотрудница «Островного» пожаловалась Путину на задержки заработной платы и плохие условия труда. Президент поручил Генпрокуратуре и Роструду незамедлительно разобраться в ситуации. В результате против руководителей рыбоперерабатывающих предприятий на острове Шикотан было возбуждено семь уголовных дел, среди которых дела о невыплате заработной платы, неправомерных действиях при банкротстве, злоупотреблении полномочиями, хищении средств. Против ЗАО «Рыбокомбинат "Островной» была введена процедура банкротства. Общий объем долгов рыбокомбината может превысить 2 млрд руб. Инвестором проекта по оздоровлению ведущего предприятия острова Шикотан стал Курильский универсальный комплекс. Компания начала подготовку проекта реконструкции рыбокомбината, приступает к очистке акватории предприятия от затопленных судов. Также в ближайших планах – покупка для рыбокомбината судна, что позволит оперативно доставлять сырье от мест лова на Шикотан для дальнейшей переработки.