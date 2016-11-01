Ротенберг не исключает консолидации аэропортов Московского авиаузла

Консолидация аэропортов Московского авиаузла в перспективе возможна, но это не вопрос ближайшего будущего, считает инвестор «Шереметьево» Аркадий Ротенберг.

«Мы об этом [консолидации] пытались думать с самого начала, когда мы начинали, со всеми [владельцами аэропортов] поговорили, пока пришли к тому, что каждый пока развивает свой аэропорт. А дальше мы будем думать, нужно ли это консолидировать в единый Московский авиационный узел или не нужно, будем все это считать, подсчитывать», – сказал бизнесмен в интервью «России 24».

На вопрос о том, не планирует ли он приобретение других аэропортов, Ротенберг ответил: «У нас другая концепция. Пока мы занимаемся "Шереметьево" и все силы вкладываем туда, чтобы не распыляться. Можно набрать много всего и нигде не быть успешным. Мы пока сконцентрировались и занимаемся "Шереметьево".