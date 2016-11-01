Система управления воздушным движением в России стала развиваться за счет иностранных авиакомпаний

Государство в 2016 г. смогло сэкономить на финансировании развития управления воздушным движением в России, пишет «Коммерсантъ». Эта федеральная целевая программа с нынешнего года финансируется только из средств ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), а его рублевые доходы с 2015 г. резко выросли за счет валютных платежей иностранных авиакомпаний. Издание отмечает, что с 2009 по 2015 г. государство потратило на эту программу почти 11 млрд руб., а за первые девять месяцев 2016 г. 2 млрд руб. на нее потратила ГК по ОРВД. Капвложения идут на установку аэронавигационного оборудования в ходе реконструкции и строительства аэродромов, сообщил изданию советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. Он также рассказал, что исключить бюджетные ассигнования по этой статье в начале года предложили руководитель Росавиации Александр Нерадько и гендиректор ФГУПа Игорь Моисенко в начале года на заседании правкомиссии по транспорту у вице-премьера Аркадия Дворковича. Представитель Дворковича подтвердила, что правительство решило всю программу финансировать без бюджетных средств.

Представитель ГК по ОрВД назвал новый вариант финансирования ФЦП «целесообразным»: в международной практике провайдеры аэронавигационных услуг обязаны инвестировать прибыль от основной деятельности в развитие и модернизацию инфраструктуры, а финансовое положение ФГУПа «стабильно», по итогам 2015 г. дефицита средств не отмечалось.

В 2015 г. ФГУП обслужил 1,4 млн полетов в небе над Россией, это на 2,4% меньше, чем в 2014 г., но выручка предприятия при этом выросла на 40%, до 87,6 млрд руб., чистая прибыль составила 25,8 млрд руб. Доля услуг за аэронавигационное обслуживание (АНО) в выручке ГК по ОрВд составила 88,2%, этот показатель вырос на 2,2%, а объем обслуживания иностранных авиакомпаний – на 3%, пишет газета, ссылаясь на данные самого предприятия. Доходы ФГУПа от услуг АНО иностранным пользователям выросли на 61,3% – за счет девальвации рубля, и хотя по российским компаниям выручка от АНО снизилась на 5,1%, общий рост доходов ГК по ОрВД по этой статье составил 58,9%.