Мордашов стал самым богатым бизнесменом России по версии Bloomberg

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии Bloomberg. Мордашов обошел президента компании «Интеррос» Владимира Потанина. В общемировом рейтинге Мордашов занял 49-ю строчку, а Потанин – на 51-й.

По данным на 31 октября, состояние Мордашова увеличилось на $126,3 млн по сравнению с предыдущем торговым днем и достигло $15,7 млрд. Это произошло на фоне того, что акции «Северстали» за последние 12 месяцев выросли на 18%, тогда как «Норникель» подешевел на 3%.

Третье место рейтинга Bloomberg занимает Леонид Михельсон ($15,1 млрд), четвертое – Виктор Вексельберг ($14,2 млрд) и пятое – Михаил Фридман ($12,8 млрд). В общемировом рейтинге они заняли 57-е, 64-е и 72-е места соответственно.