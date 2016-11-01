Аптеки «36,6» начнут продавать лекарства через интернет

«Аптечная сеть 36,6» и онлайн-ритейлер Ozon.ru заключили партнерское соглашение и начнут готовить совместный проект по торговле лекарственными препаратами в России через интернет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение аптечной сети.

На первом этапе компании сформируют и разместят на своих сайтах единый список лекарств и товаров медицинского назначения. Заказ можно будет забрать в любой из 1740 аптек под управлением «36,6». Запустить такую торговлю партнеры планируют до конца 2016 г. Когда будут сняты законодательные ограничения для дистанционной торговли лекарствами в России, будет готов к запуску сервис курьерской доставки лекарств на дом.

Аптеки сети «36,6» работают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ozon.ru – онлайн-магазин, основанный в 1998 г. Ассортимент товаров составляет 4 млн позиций в 14 категориях. Среди крупных владельцев Ozon.ru – фонд Baring Vostok, АФК «Система», ПАО «Мобильные телесистемы».