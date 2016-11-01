Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 ноября 2016 года

Политика

Нынешние президентские выборы в США заставляют вспомнить о шпионских играх холодной войны. Демократы обвиняют Россию в попытках вмешаться в выборы. Это привлекает внимание к поддерживающему Трампа Сергею Миллиану, президенту Российско-американской торговой палаты в США читать на FT.com

Директор ФБР Джеймс Коми был против того, чтобы правительство США в октябре обвинило Россию в хакерских атаках с целью вмешаться в президентские выборы. По словам одного из чиновников, это было связано с приближением выборов. Штаб Хиллари Клинтон видит в этом двойные стандарты, так как Коми на днях объявил о новых деталях расследования об использовании ею электронной почты. Кроме того, появились сообщения о наличии у Trump Organization тайного сервера, связанного напрямую с Альфа-банком читать на FT.com

Дональд Трамп усилил критику в адрес Хиллари Клинтон на фоне возобновления скандала об использовании ею электронной почты читать на WSJ.com

Дональду Трампу грозят новые обвинения в уклонении от налогов. Как сообщила New York Times, советники Трампа предупреждали его в начале 1990-х гг., что используемая им лазейка может быть не одобрена налоговыми органами в случае аудита читать на FT.com

Точка зрения

Такие сильные лидеры, как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Реджеп Тайип Эрдоган, снова в моде. Поэтому, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США на следующей неделе, это станет лишь продолжением международного тренда. Но рост такого самодержавия приведет к международной нестабильности, считает колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Президент России Владимир Путин пытается снова представить страну как могущественную державу, однако это не распространяется на модернизацию экономики, пишет Нил Бакли, редактор FT по Восточной Европе читать на FT.com

Экономика

Демографическая ситуация в России, вопреки распространенному мнению, улучшается. Согласно статистике, рождаемость в стране выросла, смертность снилась, а также наблюдается приток мигрантов. Также правительство проводит пенсионную реформу читать на FT.com

Банк Японии во вторник ухудшил прогноз по инфляции, но не стал еще сильнее снижать процентные ставки. Председатель центробанка Харухико Курода признал, что инфляция не достигнет целевых 2% до истечения его полномочий в апреле 2018 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Германия теперь меньше приветствует китайские инвестиции, и это может испортить дипломатические отношения между двумя крупными торговыми партнерами. Берлин обеспокоен темпом, с которым китайские компании поглощают немецкие, - примерно одну в неделю читать на WSJ.com

Доступность заемных средств и фискальное стимулирование приводят к появлению пузырей на рынке недвижимости и финансовых и сырьевых рынках Китая. Специалисты и некоторые китайские лидеры обеспокоены возможными негативными экономическими последствиями читать на WSJ.com

Благодаря сделкам General Electic с Baker Hughes, CenturyLink с Level 3 и Blackstone с TeamHealth совокупный объем слияний и поглощений в октябре превысил $500 млрд. Причем это произошло несмотря на приближение президентских выборов в США читать на FT.com

Индустрия

Крупнейшие горнодобывающие компании мира стоят перед дилеммой – им необходимо понять, закончился ли уже спад на сырьевых рынках и пришло ли время активно инвестировать в новые проекты читать на WSJ.com

Ряд стартапов, например AirHelp, стремятся упростить для пользователей процедуру подачи жалоб на задержку авиарейсов и помочь им получить компенсацию. Этот бизнес становится все популярнее, что может изменить баланс сил между авиакомпаниями и пассажирами читать на WSJ.com

Автомобили

BlackBerry получила статус поставщика «первого уровня» у Ford Motor. Это позволит компании поставлять продукты и услуги автопроизводителю напрямую, а не через посредников читать на WSJ.com

Honda в понедельник заявила, что пока не планирует уходить с британского рынка. Правительство страны намерено защитить свою автомобильную отрасль от последствий Brexit читать на FT.com

Энергоресурсы

Добыча нефти в США в августе выросла на 51 000 баррелей в день до 8,744 млн баррелей в день. Это ее первое увеличение с марта, что снижает надежды на ребалансировку рынка нефти читать на FT.com

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность, что мировой спрос на нефть и газ продолжит расти, несмотря на борьбу с изменением климата и развитие возобновляемой энергетики читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell удалось значительно увеличить прибыль в III квартале до $1,4 млрд благодаря сокращению расходов читать на WSJ.com

Похожая ситуация и у BP. В III квартале ее прибыль составила $1,6 млрд после убытков три квартала подряд на фоне снижения расходов читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор General Electric Джеффри Иммельт за последние годы превратил корпорацию в крупного игрока в энергетическом секторе. Но тогда нефть была примерно вдвое дороже. Теперь Иммельт утверждает, что сделка с Baker Hughes позволит укрепить положение GE читать на WSJ.com

Финансы

Некоторые иностранные фонды выводят деньги с американского фондового рынка в последние недели на фоне приближающихся президентских выборов. Хоть и ожидается, что победит Хиллари Клинтон, но инвесторы напуганы неожиданной победой сторонников Brexit на референдуме в Великобритании ранее в этом году читать на WSJ.com

На фондовом рынке наблюдаются признаки волнения инвесторов, обеспокоенных президентскими выборами в США. Чтобы защититься от неожиданного результата голосования, инвесторы начинают использовать опционы, и из-за этого растет волатильность читать на WSJ.com

Китайская Ant Financial, финансовое подразделение Alibaba, с помощью партнерств в США, Европе и Азии делает свой платежный сервис Alipay более распространенным за рубежом читать на WSJ.com

Компании и банки выпускают облигации рекордными темпами в этом году. Это необходимо для финансирования поглощений и их планов по выкупу акций читать на FT.com

Standard Chartered отчитался о снижении выручки и прибыли в III квартале. Также банк предупредил, что может понести финансовую ответственность за свои действия по организации одного IPO в Гонконге в 2009 г. читать на FT.com читать на WSJ.com

Технологии

Операционная прибыль Sony во втором финансовом квартале сократилась почти вдвое. Кроме того, Sony и Panasonic ухудшили прогнозы годовой прибыли в связи с укреплением иены читать на WSJ.com читать на FT.com

Планы SpaceX заправлять космические ракеты с астронавтами на борту вызывают беспокойство у консультативного комитета NASA. Причем оно появилось еще за несколько месяцев до того, как в сентябре на космодроме произошел взрыв беспилотной ракеты SpaceX читать на WSJ.com

Рост популярности изображений в формате GIF вызывает серьезный интерес у венчурных инвесторов. Так, занимающийся ими стартап Giphy привлек новые инвестиции на $72 млн, в результате чего он теперь оценивается примерно в $600 млн читать на WSJ.com

Медиабизнес

На примере Индии видно, насколько сильно различаются подходы Netflix и Amazon к международному расширению своего бизнеса потокового видео. Последняя на каждом рынке уделяет гораздо больше внимания местному контенту в надежде лучше удовлетворить предпочтения потребителей читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Бизнес польского производителя электронных сигарет Chic стремительно вырос за последние годы, и в прошлом году компанию приобрела British American Tobaacco. Теперь табачный гигант надеется, что успех Chic удастся повторить и в других странах читать на FT.com

Дэвид Тэйлор уже год занимает пост гендиректора Procter & Gamble. Несмотря на успех таких стартапов, как Dollar Shave Club, и попытки других гигантов измениться, Тэйлор намерен придерживаться традиционной стратегии и исторически сильных сторон компании читать на WSJ.com

Недвижимость

Airbnb ведет переговоры с властями города и штата Нью-Йорк. Возможное соглашение защитит компанию от штрафов в случае нарушения нового закона о краткосрочной аренде жилья читать на WSJ.com

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