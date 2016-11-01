Аэроэкспресс начнут строить в Санкт-Петербурге в июле 2018 года – Смольный

Строительство аэроэкспресса в Санкт-Петербурге начнется в июле 2018 г. после завершения чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина во вторник.

В июне этого года губернатор Георгий Полтавченко сказал, что реализация проекта аэроэкспресса в ближайшие два года не понадобится Петербургу из-за снижения пассажиропотока «Пулково». Сейчас специалисты заявляют, что в соответствии с планом развития аэропорта к 2020 г. ожидается рост пассажиропотока через «Пулково» до 24,4 млн человек в год.

По данным пресс-службы вице-губернатора, в настоящее время компания «ЛСР-строй» завершает подготовку предпроектной документации и обоснования железнодорожного сообщения между аэропортом и Витебским вокзалом.

До 7 ноября должна быть согласована новая дорожная карта по проекту аэроэкспресса с более жестким графиком. Из сообщения следует, что проект планировки железнодорожного сообщения должен быть утвержден до октября 2017 г., проект строительства - до ноября того же года, а строительно-монтажные работы запланированы со второго полугодия 2018 г.