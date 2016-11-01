Goldman Sachs повысил прогноз по добыче нефти в России в 2017 году

Аналитики банка Goldman Sachs пересмотрели прогноз по добыче нефти в России на 2017 г. с 11,4 млн баррелей до 11,7 млн баррелей в сутки, следует из отчета банка, который имеется в распоряжении ТАСС.

«Россия наращивает добычу быстрее, чем мы ожидали», - говорится в отчете.

При этом совокупная добыча России и стран ОПЕК в 2017 г. может достичь 45 млн баррелей в сутки, если страны картеля и России согласятся на предложение Саудовской Аравии сократить производство на 4%, полагают аналитики.

В то же время, после прошедшего в Вене в эти выходные технического совещания ОПЕК, они слабо оценивают шансы на то, что производители достигнут соглашения об ограничении добычи нефти.

«По нашему мнению, шансы на заявленные планы по сокращению добычи и запасов нефти очень сильно снизились за эту неделю», - полагают эксперты. В случае, если соглашения не удастся достичь на формальной встрече картеля 30 ноября, цена нефти Brent может упасть до $40 за баррель, заключают они.