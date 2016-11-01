Анонс «Ведомостей» на 2 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

у российских депутатов остается все меньше возможностей;

за одного из лидеров президентской гонки Франции Алана Жюппе проголосуют те, кто готов идти на жертвы;

в России вошли в моду мини-МВА, которые эксперты называют «фастфудом».

А также читайте статью на полосе «Комментарии»: почему низкая инфляция – неверный приоритет в российских условиях.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».