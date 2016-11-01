Аэропорт «Жуковский» принял первый российский рейс

Сегодня «Жуковский», открывшийся 30 мая, начал обслуживать российские авиакомпании - казанская «ЮВТ аэро» выполнила свой первый рейс Москва - Казань, сообщили пресс-службы аэропорта и авиакомпании.

Летать по этому маршруту «ЮВТ аэро» будет ежедневно, на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 кресел. На первом рейсе летели 25 пассажиров. Минимальная стоимость билета в одну сторону - 1590 руб., на сайте «ЮВТ аэро» это направление называется Казань - Раменское («Жуковский» расположен в этом городе).

С 12 сентября в «Жуковский» из Минска ежедневно летает авиакомпания «Белавиа», билеты она продает на рейсы Минск - Москва.