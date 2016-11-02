ФАС возбудила дело в отношении «Сибура»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении «Сибур холдинга» и АО «Газпром газэнергосеть», обвиняя их в установлении и поддержании монопольно высокой цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и изъятии этого товара из обращения в период с мая по сентябрь 2016 г., сообщила служба.

«Дело возбуждено по результатам рассмотрения многочисленных обращений физических и юридических лиц на необоснованное повышение цен на розничном и оптовом рынках СУГ», - приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрия Махонина.

По мнению ФАС, разбалансировку рынка СУГ вызвало применение при формировании цены несуществующего индикатора, а также снижение поставки СУГ на внутренний рынок при одновременном увеличении объемов отгрузки на экспорт.

ПАО «Сибур холдинг» и АО «Газпром газэнергосеть» доминируют на российском оптовом рынке СУГ, используемого для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива, отмечает ФАС.

Прошлый год «Сибур холдинг» завершил с рекордным показателем рентабельности по EBITDA – 35,7%, показатель вырос на 3,5 п. п. Выручка нефтехимического холдинга в 2015 г. увеличилась на 5,2% до 379,9 млрд руб., EBITDA – на 32% до 135,6 млрд руб., а денежный поток от операционной деятельности – на 30,8% до 119,1 млрд руб. Чистая прибыль «Сибура» снизилась в 3,8 раза до 6,5 млрд руб. Причина – в неденежной прибыли в 52,7 млрд руб. от консолидации в результате приобретения 49% «Юграгазпереработки», отраженной в отчете за 2014 г.