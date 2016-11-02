Песков отказался комментировать предложение Путина Алекперову по «Роснефти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Владимир Путин якобы предложил президенту компании «Лукойл» принять участие в приватизации «Роснефти». «Я это никак не комментирую», - сказал журналистам представитель Кремля.

«Ведомости» сообщили сегодня, что Путин в разговоре, состоявшегося 31 октября на открытии месторождения им. Филановского, предложил «Лукойлу» принять участие в приватизации «Роснефти». До разговора президент «Лукойла» Вагит Алекперов уверял, что не будет участвовать в приватизации. «Но потом Путин пригласил Алекперова к себе в машину. Около 20 минут они ехали от завода "Астраханские верфи" до областной думы», - отмечает газета.

«Лукойл» хотел участвовать в приватизации «Башнефти», но ее увела «Роснефть». Путин заверил, что считает «Лукойл» достойным претендентом, и обещал поддерживать частные нефтяные компании в том числе лицензиями на расширение их деятельности.